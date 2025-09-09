 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Publicis : Oddo BHF relève à Surperformance
information fournie par AOF 09/09/2025 à 11:25

(AOF) - Oddo BHF passe de " Neutre " à " Surperformance " sur Publicis , avec un objectif de cours remonté de 100 à 110 euros. "Publicis devrait enregistrer une année encore très solide en 2025 mais aussi en 2026, grâce à ses nombreux gains de budgets depuis 12 mois, illustrant la solidité de son modèle face à ses pairs. Cela devrait aussi soutenir la hausse de la marge opérationnelle et de son FCF. Le groupe devrait continuer de privilégier des acquisitions ciblées et éviter toute opération transformante, et indirectement profiter de la fusion Omnicom/Interpublic", précise le broker.

La priorité, ajoute Oddo BHF, va rester le paiement du dividende, que nous attendons en hausse en ligne avec le résultat net. Le broker table sur un taux de distribution proche de 50%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial de la publicité et numéro 2 de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 13,1 Mds€ réparti entre 3 pôles : la connexion des médias pour 60 %, la technologie pour 15 % avec Sapiens et l’intelligence créative pour 25 % ;

- Position forte dans les Amérique (64 % des revenus), devant l’Europe (16 %) et l’Asie-Pacifique (9 %) ;

- Ambition d’une présence sur toute la chaîne de valeur -du conseil à l’exécution- fondée sur l’alliance de 3 systèmes : une organisation par pays, une structure opérationnelle unique pour l’allocation des ressources et une entité d’exploitation des données propriétaires du groupe utilisable par tous les collaborateurs quel que soit le champ d’expertise ;

- Capital ouvert (la famille fondatrice détenant 5 % du capital et Maurice Lévy 1,91 %, derrière le fonds américain The Capital Group), Arthur Sadoun étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs, Elisabeth Badinter vice-présidente et Maurice Lévy président d’honneur.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- positionnement renforcé sur les secteurs les plus dynamiques: personnalisation via la combinaison données & média et transformation des entreprises via l’IA,

- déploiement dans tous les métiers de la plateforme Core AI regroupant les données propres du groupe et renforcée par le partenariat avec Adobe,

- portée d’audience supérieure à celle de Google (4 milliards d’utilisateurs vs 3,35 milliards) grâce à l’intégration au 2 nd semestre de Lotam

-publicité sous les marques Leo (réseaux mondiaux de Publicis et Leo Burnett), Saatchi & Saatchy, LePub, BBH…) et médias via les marques Starcom, Zenith, Spark Foundry…

- création & production : continu personnalisé à grande échelle,

- solutions technologiques innovantes via la plateforme Sapient ou la Data Collaboration Platform ouverte aux clients, concurrentielle des plateformes de Meta ou Google,

- innovation fondée sur des canaux digitaux propriétaires et axée sur le marketing digital, les Labs innovation, la transformation digitale des entreprises, le design des produits & services puis l’organisation du forum annuel Viva Technology,

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » visant le net zéro avant 2040 :

- 2030 vs 2019 : réduction de 50 % des émissions de toute la chaîne de valeur,

- plateforme ouverte CSR Smart Data ;

- Bilan très sain : 9,9 Mds€ de capitaux propres, 775 M€ de dette nette et 1,84 Md€ d’autofinancement libre..

Défis

- Retombées des intégrations :

- Influential, plateforme n° 1 mondiale d’influence -réseau de + 3 millions de créateurs, accès aux données des 90 % d’influenceurs ayant + 1 million de suiveurs,

- Mars, numéro 1 américain du marketing pour l’e-commerce ,

- Lotame, spécialiste de la gestion des données et des identifications, (accès personnalisé à 9 internautes adultes sur 10) ;

- Poursuite de la hausse des revenus, de 4,9 % au 1 er trimestre et supérieure aux attentes, portée par les gains de contrats de 2024 dans un marché encore en progression ;

- Objectifs 2025 : croissance de 4 à 5 % des revenus, marge opérationnelle de + 18 % et autofinancement libre de 1,9 à 2 Mds€ ;

- Dividende de 2024 de 3,6 €, avec engagement d’un taux de distribution autour de 50 %.

PUBLICIS GROUPE
84,3600 EUR Euronext Paris +1,86%
