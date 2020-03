Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis ne publiera pas de prévision jusqu'à nouvel ordre Reuters • 27/03/2020 à 07:32









27 mars (Reuters) - Publicis Groupe SA PUBP.PA : * DIT QU'IL NE DONNERA AUCUNE GUIDANCE SUR SES CHIFFRES PRÉVISIONNELS JUSQU'À NOUVEL ORDRE. * PUBLIERA SES CHIFFRES DU PREMIER TRIMESTRE LE 23 AVRIL 2020 AVANT L'OUVERTURE DE LA BOURSE DE PARIS. * SOULIGNE CEPENDANT QUE LES CHIFFRES DE REVENU AU 29 FÉVRIER ÉTAIENT CONFORMES À SON PLAN DE MARCHE 2020. Pour plus de détails, cliquez sur PUBP.PA (Rédaction de Paris)

