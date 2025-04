Publicis: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe indique avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement (PSI) pour l'exécution d'un programme portant sur l'achat de ses propres actions, pour un montant maximum de 150 millions d'euros.



Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d'actions gratuites au bénéfice des salariés, sans émettre de nouvelles actions. Il débute ce 25 avril et prendra fin au plus tard le 30 juin prochain.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 89,0200 EUR Euronext Paris +2,06%