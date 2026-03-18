Publicis : lourde rechute vers 72,5E, retour sur les niveaux du 25/02
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 15:07
Publicis pourrait bien revenir s'appuyer sur le plancher annuel des 70,7E des 17 et 18 février dernier (mais également d'octobre 2023) puis tester le plancher des 69E (de mi-mai au milieu de l'été 2023).
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