Publicis lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 07:08
"Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d'actions gratuites au bénéfice des salariés, sans émettre de nouvelles actions", précise le géant français de la communication.
Ce programme débutera ce 13 février et prendra fin au plus tard le 10 avril. Il sera exécuté conformément aux termes de l'autorisation en vigueur telle qu'accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai dernier.
Valeurs associées
|72,020 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(Actualisé avec EssilorLuxottica) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ... Lire la suite
-
La flamboyante designeuse de Hello Kitty, adorable personnage japonais devenu une marque mondialement connue, tire sa révérence après plus de quatre décennies à façonner son apparence. Yuko Yamaguchi était responsable depuis 1980 du design de Kitty - qui n'est ... Lire la suite
-
Le géant français des cosmétiques L’Oréal a annoncé jeudi une baisse de 4,4% de son bénéfice net à 6,13 milliards d'euros, pénalisé par les effets de change et la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques ... Lire la suite
-
Le bénéfice net du groupe TF1 a diminué de 25% en 2025, à 153 millions d'euros, selon ses résultats annuels publiés jeudi, mais le groupe a mis en avant sa "résilience" dans un environnement économique "complexe", marqué par une baisse du marché publicitaire. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer