Publicis lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 07:08

Publicis Groupe annonce avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement pour l'exécution d'un programme portant sur l'achat de ses propres actions, pour un montant maximum de 175 millions d'euros.

"Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d'actions gratuites au bénéfice des salariés, sans émettre de nouvelles actions", précise le géant français de la communication.

Ce programme débutera ce 13 février et prendra fin au plus tard le 10 avril. Il sera exécuté conformément aux termes de l'autorisation en vigueur telle qu'accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai dernier.

