Publicis Groupe dope sa croissance à l'intelligence artificielle

siège publicis (Crédit: L. Grassin / )

«AI ready». Alors que de nombreuses sociétés tentent de surfer sur la vague de l'intelligence artificielle ou de la prendre, Publicis a remis les points sur les i en présentant à la communauté financière sa stratégie dans ce domaine. Le groupe de publicité et de communication a annoncé un investissement de 300millions d'euros sur trois ans, dont 100millions dès 2024, pour recruter et acquérir des licences et des technologies.

Mais, plus qu'une présentation PowerPoint, Publicis a fait une démonstration des outils mis aujourd'hui à la disposition de ses 100.000 salariés pour répondre aux demandes des clients, grâce à la nouvelle organisation de l'entreprise, devenue un «intelligent system». Le groupe avait déjà, à l'occasion de ses vœux, publié quelques-unes des 100.000 vidéos adressées à ses salariés et personnalisées grâce à l'IA.

8milliards investis

Publicis a regroupé l'ensemble de ses données propriétaires sous une seule entité pour les rendre disponibles à l'ensemble de ses métiers. Elles réunissent 2,3milliards de profils, mais aussi les informations issues de l'analyse de la performance commerciale des campagnes, près d'un pétaoctet de données contenues sur la plateforme Marcel, sans oublier les 35années de données et de lignes de code utilisées par l'entité américaine Sapient pour la mutation digitale de ses clients.

Il ne s'agit en fait que de la poursuite de la transformation lancée il y a six ans avec le rachat d'Epsilon et de Sapient. «Nous avons investi 8milliards ces dernières années, entre Epsilon et Sapient, quand nos concurrents faisaient des programmes de rachats d'actions», rappelle Arthur Sadoun, le président du directoire. «Nous avons trois avantages : nos données propriétaires, sans lesquelles on ne peut rien faire, notre structure en plateforme digitale et nos 45.000 ingénieurs data scientists.»

Le groupe a déjà commencé à récolter les fruits de sa mue, affichant entre 2020 et 2023 une croissance annuelle moyenne de 4,7%, contre seulement 2,2% pour ses concurrents. Pour 2023 seul, le différentiel de croissance pourrait même s'accentuer, puisque Publicis a dévoilé en avance (les résultats détaillés ne seront connus que la semaine prochaine, le 8 février) un chiffre d'affaires de 13,1milliards d'euros pour 2023, soit une croissance publiée de 4,2%, et de 6,3% en comparable.

Le titre a bien réagi à l'annonce du plan «AI» et sans doute plus encore à la croissance des facturations, annonciatrice de résultats annuels solides. Mais ces éléments nous semblent bien intégrés après le beau parcours du titre. Nous conseillons donc des ventes partielles.