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Publicis : fait le grand écart entre 70,5 et 76,5E, 1,5% hebdo
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 15:33

Publicis nous offre une semaine (raccourcie) en mode "portes de saloon": le titre ricoche sous 76E (niveau proche de l'l'éphémère zénith du 13 mars) puis retombe le lendemain vers 71,6E avant de s'équilibrer vers 72E (soit seulement 1,5% hebdo contre 4% pour le CAC).
A court terme, le principal support se situe vers 70,5E, la résistance à 77E, avec un objectif secondaire : les 79,2E (ex-support du 25 septembre) puis 80E, le zénith du 9 février.

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