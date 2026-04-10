Publicis : fait le grand écart entre 70,5 et 76,5E, 1,5% hebdo
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 15:33
A court terme, le principal support se situe vers 70,5E, la résistance à 77E, avec un objectif secondaire : les 79,2E (ex-support du 25 septembre) puis 80E, le zénith du 9 février.
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