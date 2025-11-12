 Aller au contenu principal
Publicis : efface la résistance des 88,1E mais obstacle majeur à 89E
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 11:26

Publicis grimpe de +4% vers 88,6E, effaçant la résistance des 88,1E via un 'gap' mais il reste à franchir le principal obstacle : la résistance des 89E, c'est à dire la MM200 qui se confond avec l'oblique baissière moyen terme et qui croisent l'horizontale correspondant à l'ex-plancher des 9 et 14 juillet.
Au-delà, Publicis pourrait viser les 100E, c'est à dire le zénith du 11 juin dernier.

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
88,5200 EUR Euronext Paris +3,15%
