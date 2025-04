Publicis: croissance organique trimestrielle de près de 5% information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe revendique un 'excellent premier trimestre 2025', avec une hausse du revenu net publié de 9,4% à 3,53 milliards d'euros, dont une croissance organique de 4,9%, avec une 'très bonne performance de toutes les régions malgré un contexte global difficile'.



Le groupe de communication indique avoir engrangé une douzaine de gains significatifs, tous secteurs, régions et expertises confondus, permettant de compenser la détérioration des conditions macro-économiques et 'd'amorcer l'année 2025 sur une trajectoire record'.



'Les premiers mois de 2025 ont également été très actifs en matière d'acquisitions. Nous avons investi un demi-milliard d'euros dans les données, les influenceurs et les médias digitaux', ajoute son PDG Arthur Sadoun.



Aussi, Publicis confirme ses prévisions 2025, à savoir une croissance organique entre 4 et 5%, une légère amélioration de la marge opérationnelle par rapport au niveau de 18% en 2024, et une génération de free cash-flow entre 1,9 et deux milliards d'euros.





