Publicis: cible de croissance organique rehaussée pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Publicis Groupe dévoile un BNPA courant en hausse de 3,8% à 3,51 euros, un FCF en croissance de 11,3% à 828 millions d'euros et un taux de marge opérationnelle amélioré à un nouveau record de 17,4%, au titre des six premiers mois de 2025.



A 7,15 milliards d'euros, le revenu net semestriel du groupe de communication s'est accru de 6,9%, dont une croissance organique de 5,4%, lui permettant de 'continuer à gagner des parts de marché de façon significative'.



'Dans un environnement macroéconomique difficile, Publicis a réalisé un très bon deuxième trimestre', précise son PDG Arthur Sadoun, pointant sur cette période une croissance organique de 5,9% pour le revenu net, supérieure aux attentes.



Revendiquant en outre plus d'une douzaine de budgets significatifs au premier semestre 2025, le groupe relève ses prévisions de croissance organique à près de +5% pour l'ensemble de l'année, contre une fourchette précédente de +4 à +5%.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 92,3000 EUR Euronext Paris +2,69%