Publicis anticipe une 7e année consécutive de surperformance, l'IA porte la croissance
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 07:30

Publicis PUBP.PA a dit mardi prévoir une croissance organique en 2026 comprise entre 4% et 5%, alors que sa stratégie tournée vers l'intelligence artificielle (IA) et les services de données a contribué à permettre au groupe de battre les attentes sur l'année écoulée, renforçant son avance sur ses rivaux.

Le géant de la publicité et du marketing a fait état d'une croissance organique de 5,9% au quatrième trimestre, contre un consensus de 5,1%, portant à 5,6% sa croissance en 2025.

Il a enregistré un revenu net annuel de 14,5 milliards d'euros.

Ces résultats mettent en exergue l'avance accrue dont bénéficie Publicis face à ses rivaux, dans une industrie en pleine mutation entre consolidation et IA.

Alors que le britannique WPP WPP.L a lancé en octobre un avertissement sur ses résultats pour 2025 et que l'américain Omnicom OMC.N a annoncé la suppression de 4.000 emplois à la suite du rachat d'Interpublic pour 13 milliards de dollars, Publicis a dit avoir enregistré l'an dernier une croissance supérieure de 7,1% à la moyenne de ses concurrents.

"Nous avons investi 14 milliards d'euros en données et technologies, pendant que nos deux principaux concurrents ont investi à peu près le même montant dans des rachats d'actions", a déclaré le PDG du groupe français, Arthur Sadoun.

Le taux de marge opérationnelle de Publicis s'est établi l'an dernier à 18,2%, avec un free cash flow en hausse de 10,6% à environ 2,1 milliards d'euros.

Publicis renforce ses activités au-delà de la publicité traditionnelle, a souligné Arthur Sadoun, décrivant ce marché comme en rétrécissement, alors que le groupe propose désormais des solutions technologiques et alimentées par l'IA comparables à celles d'entreprises comme Accenture ACN.N et Capgemini

CAPP.PA .

Des contrats majeurs ont été remportés l'an dernier auprès de Coca-Cola KO.N , Mars, PayPal PYPL.O , Nespresso, LinkedIn, Santander SAN.MC et Vodafone VOD.L , a indiqué Publicis, précisant avoir également conservé 98% de ses 100 principaux clients.

Par ailleurs, le groupe a prévu environ 900 millions d'euros pour effectuer des acquisitions cette année.

(Rédigé par Leo Marchandon à Gdansk; version française Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)

