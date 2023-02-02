 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
FEB 23 CAC 40 Index (10x)
7 132.50
+0.68%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
FEB 23 CAC 40 Index (10x)
7 132.50
+0.68%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Publicis affiche un revenu net annuel en hausse à €12,57 mds
information fournie par Reuters02/02/2023 à 08:01

2 février (Reuters) - Publicis Groupe SA PUBP.PA :

* CROISSANCE ORGANIQUE DE +10,1% EN 2022, APRÈS UNE TRÈS BONNE FIN D’ANNÉE ET UN T4 À +9,4%

* REVENU NET ANNUEL EUR 12,57 MDS CONTRE 10,49 MDS IL Y A UN AN

* EBITDA ANNUEL EUR 2,80 MDS CONTRE 2,32 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE EUR 1,22 CONTRE 1,03 IL Y A UN AN

* BÉNÉFICE ANNUEL PAR ACTION EUR 4,87 CONTRE 4,13 IL Y A UN AN

* PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 2,90€ PAR ACTION AU TITRE DE 2022, INTÉGRALEMENT VERSÉ EN NUMÉRAIRE

* CROISSANCE ORGANIQUE 2023 ATTENDUE EN HAUSSE DE +3% À +5% AVEC UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 17,5% À 18%

* LE FREE CASH-FLOW EST ATTENDU À ENVIRON 1,6 MILLIARD D’EUROS EN 2023

* LE GROUPE ANTICIPE ÉGALEMENT UNE CROISSANCE ORGANIQUE COMPRISE ENTRE +3% ET +5% POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2023

* LE GROUPE A FIXÉ L’ALLOCATION SUIVANTE POUR 2023 : UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ESTIMÉ À ENVIRON 200 MILLIONS D’EUROS

* LE GROUPE A FIXÉ L’ALLOCATION SUIVANTE POUR 2023 : POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT POUR ENVIRON 100 MILLIONS D’EUROS

* EN CHINE LA CROISSANCE ORGANIQUE S’EST ACCÉLÉRÉE POUR ATTEINDRE +6,6% À FIN 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur PUBP.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
Euronext Paris 0.00%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre Boursorama Banque