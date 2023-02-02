Publicis affiche un revenu net annuel en hausse à €12,57 mds
information fournie par Reuters02/02/2023 à 08:01
2 février (Reuters) - Publicis Groupe SA PUBP.PA :
* CROISSANCE ORGANIQUE DE +10,1% EN 2022, APRÈS UNE TRÈS BONNE FIN D’ANNÉE ET UN T4 À +9,4%
* REVENU NET ANNUEL EUR 12,57 MDS CONTRE 10,49 MDS IL Y A UN AN
* EBITDA ANNUEL EUR 2,80 MDS CONTRE 2,32 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE EUR 1,22 CONTRE 1,03 IL Y A UN AN
* BÉNÉFICE ANNUEL PAR ACTION EUR 4,87 CONTRE 4,13 IL Y A UN AN
* PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 2,90€ PAR ACTION AU TITRE DE 2022, INTÉGRALEMENT VERSÉ EN NUMÉRAIRE
* CROISSANCE ORGANIQUE 2023 ATTENDUE EN HAUSSE DE +3% À +5% AVEC UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 17,5% À 18%
* LE FREE CASH-FLOW EST ATTENDU À ENVIRON 1,6 MILLIARD D’EUROS EN 2023
* LE GROUPE ANTICIPE ÉGALEMENT UNE CROISSANCE ORGANIQUE COMPRISE ENTRE +3% ET +5% POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2023
* LE GROUPE A FIXÉ L’ALLOCATION SUIVANTE POUR 2023 : UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ESTIMÉ À ENVIRON 200 MILLIONS D’EUROS
* LE GROUPE A FIXÉ L’ALLOCATION SUIVANTE POUR 2023 : POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT POUR ENVIRON 100 MILLIONS D’EUROS
* EN CHINE LA CROISSANCE ORGANIQUE S’EST ACCÉLÉRÉE POUR ATTEINDRE +6,6% À FIN 2022
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur PUBP.PA
(Gdansk Newsroom)
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