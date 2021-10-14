Publicis affiche CA au T3 en hausse à EUR 2,62 mds, relève ses prévisions
information fournie par Reuters14/10/2021 à 07:44
14 octobre (Reuters) - PUBLICIS GROUPE SA PUBP.PA :
* LA CROISSANCE ORGANIQUE EST DE +11,2% AU T3
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 À EUR 2,62 MDS CONTRE EUR 2,34 MDS IL Y A UN AN
* LA DETTE FINANCIÈRE NETTE S'ÉLÈVE À 1 585 MILLIONS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE 2021, CONTRE 833 MILLIONS D'EUROS À FIN DÉCEMBRE 2020
* PERSPECTIVES 2021: S'ATTEND DÉSORMAIS À UNE CROISSANCE ORGANIQUE ENTRE +8,5% ET +9% VERSUS +7% PRÉCEDEMMENT
* DEUXIÈME RÉVISION À LA HAUSSE DE TOUS LES OBJECTIFS POUR 2021
* PERSPECTIVES 2021: S'ATTEND DÉSORMAIS À UN FREE CASH FLOW PROCHE DE 1,3 MILLIARD D’EUROS, VISANT LE HAUT DE LA FOURCHETTE PRÉCÉDENTE
* GRÂCE À LA FORCE DE NOTRE MODÈLE, NOUS AVONS NON SEULEMENT COMPENSÉ INTÉGRALEMENT L’IMPACT DE LA PANDÉMIE, MAIS NOUS AVONS ÉGALEMENT PU DÉPASSER LE NIVEAU D’ACTIVITÉ DE 2019 DE +5% CE TRIMESTRE - PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
* PERSPECTIVES 2021: S'ATTEND DÉSORMAIS À UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE 17%
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur PUBP.PA
(Gdansk Newsroom)
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