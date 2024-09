Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: acquisition de Mars United Commerce information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Publicis annonce l'acquisition de Mars United Commerce, 'la plus grande société indépendante de commerce marketing au monde'.



Avec plus de 1 000 collaborateurs répartis dans 14 centres à travers le monde, Mars aide les professionnels du marketing à faire de leurs produits le premier choix des consommateurs dans les écosystèmes d'achat en ligne et hors ligne.



'Sous la direction de son PDG Rob Rivenburgh, la technologie et les solutions exclusives de Mars permettront de développer et de dynamiser les capacités commerciales existantes de Publicis' indique le groupe.



Arthur Sadoun, PDG de Publicis Groupe, a déclaré : ' Avec l'acquisition d'Influential cet été, et maintenant de Mars, Publicis est particulièrement bien placé pour aider nos clients à comprendre à la fois les consommateurs existants et les prospects futurs, et à relier ces connaissances au niveau individuel aux nouveaux canaux médias qui travaillent le plus dur pour leur entreprise : la télévision connectée, le commerce et les créateurs. '





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 99,92 EUR Euronext Paris +2,73%