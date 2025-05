Publicis: acquisition de la plateforme Captiv8 information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - Publicis a réalisé l' acquisition de Captiv8, une plateforme de marketing d'influence.



Captiv8 dispose d'un réseau de 15 millions de créateurs dans le monde, couvrant 95 % des influenceurs de plus de 5 000 abonnés.



'Captiv8 permet aux marques d'unifier, de gérer et de mesurer leurs stratégies d'influence, et de tirer parti des créateurs pour développer leur activité commerciale à grande échelle' indique le groupe.



La société est active dans 120 pays, s'adapte aux langues et devises locales et traite plus de 2,5 milliards de publications sur les réseaux sociaux chaque année.



Arthur Sadoun, PDG mondial de Publicis Groupe , a déclaré : ' Grâce à cette acquisition, nous renforçons encore davantage notre Category of One, en construisant la plateforme d'influence la plus puissante au monde en connectant l'échelle et le service d'Influential avec la technologie inégalée de Captiv8, fondée sur l'identité connectée d'Epsilon'.





