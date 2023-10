Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : +5% vers 77E, le zénith des 77,6E est à portée information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Publicis bondit de +5% vers 77E et pulvérise la résistance des 74,2E pour revenir tester celle du 20 avril dernier: il ne subsiste plus comme seul obstacle que le zénith annuel et historique des 77,6E du 3 mars !





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +4.96%