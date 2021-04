Publication du rapport financier annuel

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian® (la « Société »), annonce aujourd'hui la publication de son rapport financier annuel relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2020.



Les indicateurs financiers en progression



Le rapport financier annuel reflète les bonnes performances financières du Groupe, les principaux indicateurs financiers étant en progression malgré un contexte économique difficile en 2020.

Ces bons résultats viennent concrétiser le travail des équipes et valorisent les fruits de la structuration de la Société. 2020 marque également une nouvelle phase de son développement, le Groupe affichant pour la première fois de son histoire une profitabilité opérationnelle.



Intrasense entre dans une nouvelle phase de croissance avec des équipes techniques, commerciales et managériales enthousiastes, ainsi qu'une stratégie d'innovation en phase avec les ambitions de croissance sur les marchés cibles. Les objectifs 2020 de l'entreprise sont pleinement atteints et l'exercice 2021 s'annonce prometteur. Pour financer sa stratégie de croissance tout en conservant une structure de bilan solide, Intrasense envisage de lever du capital en tenant compte des conditions de marché et de l'avancée de son plan de développement.