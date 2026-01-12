Publication du calendrier financier 2026

Résultats annuels 2025-2026 (avril 2025-mars 2026) : mardi 16 juin 2026
Assemblée Générale : jeudi 10 septembre 2026
Résultats semestriels 2026-2027 (avril-septembre 2026) : mardi 8 décembre 2026
Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.
Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments et à réduire leur empreinte environnementale.
