 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Publication du calendrier financier 2026
information fournie par Boursorama CP 12/01/2026 à 18:00

Résultats annuels 2025-2026 (avril 2025-mars 2026) : mardi 16 juin 2026
Assemblée Générale : jeudi 10 septembre 2026
Résultats semestriels 2026-2027 (avril-septembre 2026) : mardi 8 décembre 2026

Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments et à réduire leur empreinte environnementale.

Valeurs associées

MEDINCELL
26,4200 EUR Euronext Paris +3,69%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank