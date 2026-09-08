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Publication de la convocation et rappel des modalités de participation à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires
information fournie par Boursorama CP 08/09/2026 à 18:00
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L’Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra au siège de Medincell (3 rue des Frères Lumière, 34830 Jacou) le mercredi 30 septembre 2026 à 18h00, heure de Paris.


Les résolutions proposées au vote de l’Assemblée générale portent notamment sur :


• L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice fiscal 2025-2026 et l’affectation du résultat ;

• L’élection d’une nouvelle administratrice indépendante, professionnelle aguerrie du domaine pharmaceutique : Mme Elisabeth Svanberg ;

• L’approbation des conventions réglementées existantes ;

• L’approbation des éléments de rémunération des dirigeants et notamment de l’enveloppe allouée à la rémunération du Conseil d’administration

• L’approbation des politiques de rémunération des dirigeants ;

• Les délégations accordées au Conseil d’administration pour procéder, le cas échéant, à des réductions ou augmentations de capital, à l’annulation d’actions, ou à l’émission de titres donnant accès au capital.

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