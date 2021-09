Publication dans Nature Communications d'un article décrivant le mécanisme enzymatique de la production d'isobutène renouvelable

Evry, le 06 septembre 2021 - Un article décrivant les résultats de la collaboration entre Global Bioenergies et l'équipe du Dr. David Leys de l'Université de Manchester a été publié ce jour dans la revue scientifique Nature Communications.

Cet article décrit les mécanismes enzymatiques menant à l'isobutène renouvelable, et l'approche d'évolution enzymatique ayant permis d'améliorer ces biocatalyseurs. L'isobutène, un hydrocarbure gazeux, est l'une des briques élémentaires de la pétrochimie : 15 millions de tonnes sont produites chaque année et transformées en carburants, plastiques, élastomères et ingrédients cosmétiques.

C'est la première fois qu'un membre de cette large famille des décarboxylases à FMN, un dérivé de la vitamine B2, a été reconfiguré pour produire de l'isobutène. Cela a été rendu possible grâce aux travaux intensifs réalisés de part et d'autre de la Manche, avec des travaux d'ingénierie enzymatique en laboratoire menés chez Global Bioenergies et une analyse structurelle détaillée de ces enzymes effectuée à l'Université de Manchester.