Publication dans Annals of Neurology de deux études démontrant le rôle neurotoxique de la protéine enveloppe du rétrovirus endogène humain HERV-K chez les patients atteints de la maladie de Charcot et la pertinence d'une thérapie ciblée avec un anticorps spécifique

▪ La première publication confirme le rôle neurotoxique de HERV-K/HML-2 ENV détecté dans le liquide céphalo-rachidien de patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) sporadique et l'effet thérapeutique préclinique de l'anticorps anti-HERV-K ENV de GeNeuro dans la neutralisation de la toxicité du HERV-K/HML-2 ENV.



▪ La deuxième publication fournit une justification cliniquement fondée de l'utilisation thérapeutique d'un anticorps spécifique ciblant la neuropathologie de la SLA sporadique, en démontrant le rôle positif des auto-anticorps naturels spécifiques mais peu abondants de l'ENV HERV-K sur la durée de survie des patients.



▪ La SLA sporadique est une maladie dévastatrice qui touche 10 000 nouveaux patients par an aux États-Unis et en Europe, avec un pronostic de survie très limité.