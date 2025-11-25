Publication d’une notification de transparence de Fortress Investment Group LLC (Article 14 §1 de la loi du 2 mai 2007)

Mont-Saint-Guibert, Belgique, 25 novembre 2025, 19h00 CET – information règlementée – Celyad Oncology SA (Euronext: CYAD) (« Celyad Oncology» ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui, conformément à l’article 14 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé (la « Loi transparence »), avoir reçu une notification de transparence en date du 20 novembre 2025 indiquant que CFIP CLYD (UK) Limited, une filiale de Fortress Investment Group LLC, a franchi de manière passive à la hausse le seuil de 65%, détenant 49.050.641 droits de vote, soit 67,77% des droits de vote de Celyad Oncology.