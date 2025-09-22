Publication d’un rapport d’analyste indépendant sur Rapid Nutrition PLC par The Zephirin Group



Le rapport apporte un éclairage sur les perspectives financières, l’exécution stratégique et les opportunités de marché de Rapid Nutrition.



Londres, Royaume-Uni – 22 septembre 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société internationale de HealthTech et de bien-être, a le plaisir d’annoncer que The Zephirin Group a publié son dernier rapport de recherche indépendant sur la société, daté du 18 septembre 2025.



Le rapport complet est disponible sur le site Internet de la société.



Veuillez noter : Ce rapport a été préparé de manière indépendante par The Zephirin Group et reflète exclusivement ses propres opinions. Il ne doit pas être considéré comme une déclaration ou des orientations émanant de Rapid Nutrition PLC. L’accès est strictement réservé aux investisseurs professionnels et qualifiés. Les visiteurs devront confirmer et accepter les conditions générales applicables avant de pouvoir consulter le rapport.