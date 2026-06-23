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Public Storage s'implante au Canada grâce à une acquisition de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 00:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - L'opérateur américain de self-stockage Public Storage

PSA.N a annoncé lundi qu'il allait racheter Public Storage Canada, une société distincte opérant sous la même enseigne, dans le cadre d'une opération combinant actions et espèces évaluée à environ 1,2 milliard de dollars.

La société canadienne a été créée par le fondateur de Public Storage, Wayne Hughes, et est dirigée séparément par sa famille depuis de nombreuses années.

* Public Storage versera environ 889 millions de dollars en actions et 310 millions de dollars en espèces dans le cadre d'une transaction hors marché avec la famille Hughes.

* La société pourrait verser jusqu’à 288 millions de dollars supplémentaires sous forme de parts de partenariat d’exploitation — une forme de capital — liées à des objectifs de performance.

* Cette opération fait suite à l’accord conclu en mars visant à racheter son concurrent de taille plus modeste, National Storage Affiliates, dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à environ 10,5 milliards de dollars , alors que l’entreprise poursuit son expansion dans les régions américaines à forte croissance.

* Une vague plus large de consolidation est en cours dans le secteur du self-stockage, les grands opérateurs utilisant leurs bilans pour acquérir des plateformes plus petites ou familiales sur des marchés encore peu pénétrés.

* La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

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