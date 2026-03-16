Public Storage rachète son homologue National Storage Affiliates dans le cadre d'une opération de 10,5 milliards de dollars

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(Mise à jour des actions, ajout de détails sur l'opération dans les paragraphes 4 à 8)

Public Storage PSA.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir son petit rival National Storage Affiliates NSA.N dans le cadre d'uneopération entièrement en actions évaluant lasociété àenviron 10,5 milliards de dollars , dette comprise, alors qu'elle se développe dans des régions à forte croissance aux États-Unis.

Les actionnaires de National Storage Affiliates recevront 0,14 action ordinaire de Public Storage pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui valorise l'opération à environ 41,68 dollars par action.

Les actions de National Storage ont augmenté de 27,8 % dans les échanges avant bourse, tandis que celles de Public Storage ont baissé de 2,7 %.

L'opération renforcera la présence de Public Storage dans les régions à forte croissance telles que la Sun Belt et devrait générer des synergies annuelles de 110 à 130 millions de dollars, tout en augmentant les fonds d'exploitation par action après la conclusion de l'opération.

Public Storage a déclaré que les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité l'opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.

Avant la clôture de l'opération, Public Storage et les partenaires de National Storage Affiliates formeront une coentreprise évaluée à environ 3,3 milliards de dollars.

Les porteurs de parts du partenariat d'exploitation de National Storage devraient détenir environ 80 % de l'entreprise, tandis que Public Storage détiendra la participation restante et gérera le portefeuille.

Public Storage a également déclaré qu'elle rembourserait la dette bancaire et les obligations de premier rang de National Storage, tout en prenant en charge certaines dettes hypothécaires existantes et des actions privilégiées. Pour financer la transaction, la société a obtenu un financement de 4 milliards de dollars auprès de Goldman Sachs et de Wells Fargo.

National Storage Affiliates, dont le siège est au Colorado, possède un portefeuille de plus de 1 000 établissements de self-stockage, offrant environ 69 millions de mètres carrés louables dans quelque 550 000 unités réparties dans 37 États américains et à Porto Rico.