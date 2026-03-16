Public Storage chute après l'acquisition de National Storage Affiliates

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de l'opérateur d'installations de self-stockage Public Storage PSA.N en baisse de 2,6 % à 290 $ avant le marché

** Co va acquérir National Storage Affiliates NSA.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à une valeur d'entreprise d'environ 10,5 milliards de dollars

** Les actions de NSA augmentent de 22,2 % à 37,8 $ dans les transactions de pré-marché

** Les actionnaires de NSA recevront 0,14 actions ordinaires de Public Storage pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui valorise l'opération à environ 41,68 $ par action

** La société indique que l'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** A la dernière clôture, PSA a augmenté de 14,7 % et NSA de 9,7 % depuis le début de l'année