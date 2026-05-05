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Public Service Enterprise dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la hausse de la demande en gaz et en électricité provoquée par la tempête hivernale
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Public Service Enterprise Group PEG.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, le fournisseur américain d'électricité et de gaz ayant profité des conditions météorologiques hivernales extrêmes qui ont stimulé la demande dans ses activités d'électricité et de gaz.

La pire tempête hivernale depuis 30 ans dans la zone de desserte de ce fournisseur basé dans le New Jersey, associée à des températures négatives, a entraîné le plus fort volume de gaz distribué par PSEG depuis 2019, a déclaré le directeur général Ralph LaRossa.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore s'accélérer à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent leur consommation d'électricité dans des centres de données en pleine expansion, certains sites individuels consommant autant d'énergie qu'une ville entière.

Les ménages et les entreprises consomment également davantage d'électricité à mesure qu'ils s'éloignent des combustibles fossiles pour le chauffage et les transports.

PSEG a indiqué que ses ventes d'électricité avaient augmenté de 4 % au cours du trimestre, tandis que les volumes de gaz vendus et transportés avaient progressé de 7 %.

Sa division nucléaire a produit environ 8 térawattheures d’électricité au cours du trimestre, fournissant de l’électricité de base au New Jersey et au réseau global, a ajouté PSEG.

Toutefois, les charges d'exploitation pour le trimestre janvier-mars ont atteint 2,77 milliards de dollars, contre 2,42 milliards il y a un an, tandis que les revenus d'exploitation ont augmenté de 19,4 % pour s'établir à 3,84 milliards de dollars.

PSEG a affiché un bénéfice ajusté de 1,55 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,44 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

La société fournit des services d'électricité et de gaz à environ 4,3 millions de clients dans tout le New Jersey et exploite des actifs de production nucléaire par l'intermédiaire de sa division PSEG Power.

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