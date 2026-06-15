PTC Therapeutics en baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Lundi, avant l'ouverture des marchés, l'action de PTC Therapeutics ( PTCT.O ) a reculé de 2,8% à 73 dollars, alors que la société envisage de refinancer sa dette convertible

** PTCT, basée à Warren, dans le New Jersey, propose à titre privé des obligations convertibles d'une valeur de 500 millions de dollars arrivant à échéance en 2031

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 1,5% échéant en 2026, ainsi que pour rembourser/retirer les obligations convertibles 2026 restantes à leur échéance

** Elle prévoit également de racheter ses actions pour un montant d'environ 50 millions de dollars afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles obligations convertibles

** PTCT affiche une capitalisation boursière d'environ 6,2 milliards de dollars

** À la clôture de vendredi, l'action a reculé de 1% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 15 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 92,50 dollars, selon les données de LSEG