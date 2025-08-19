PTC Therapeutics chute après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre les troubles génétiques

19 août - ** Les actions du fabricant de médicaments PTC Therapeutics PTCT.O chutent de 5,4 % à 47,25 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a refusé d'approuver le médicament de PTC Therapeutics PTCT.O pour traiter une maladie génétique rare qui cause des dommages progressifs au système nerveux

** Dans sa lettre de réponse complète (LCR), la FDA a déclaré que la preuve substantielle de l'efficacité du médicament de la société, appelé vatiquinone, n'avait pas été démontrée et qu'une étude supplémentaire serait nécessaire pour obtenir l'approbation

** La société testait le médicament pour traiter les enfants et les adultes atteints de l'ataxie de Friedreich, une maladie neuromusculaire rare qui affecte principalement le système nerveux central et le cœur

** La société déclare qu'elle prévoit de rencontrer la FDA pour discuter des mesures potentielles à prendre pour résoudre les problèmes soulevés dans le LCR

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 10,3 % depuis le début de l'année