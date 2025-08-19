 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 962,79
+1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PTC Therapeutics chute après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre les troubles génétiques
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions du fabricant de médicaments PTC Therapeutics PTCT.O chutent de 5,4 % à 47,25 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a refusé d'approuver le médicament de PTC Therapeutics PTCT.O pour traiter une maladie génétique rare qui cause des dommages progressifs au système nerveux

** Dans sa lettre de réponse complète (LCR), la FDA a déclaré que la preuve substantielle de l'efficacité du médicament de la société, appelé vatiquinone, n'avait pas été démontrée et qu'une étude supplémentaire serait nécessaire pour obtenir l'approbation

** La société testait le médicament pour traiter les enfants et les adultes atteints de l'ataxie de Friedreich, une maladie neuromusculaire rare qui affecte principalement le système nerveux central et le cœur

** La société déclare qu'elle prévoit de rencontrer la FDA pour discuter des mesures potentielles à prendre pour résoudre les problèmes soulevés dans le LCR

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 10,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PTC THERAPEUTICS
49,8000 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank