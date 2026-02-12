 Aller au contenu principal
PTC Therapeutics chute après avoir retiré sa demande de nouvelle soumission de mise sur le marché d'un médicament contre les troubles musculaires
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 23:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de PTC Therapeutics PTCT.O chutent de 5,2 % à 67,05 $ après les marchés

** La société déclare qu'elle a retiré sa demande de nouvelle soumission de mise sur le marché pour son médicament Translarna contre les troubles musculaires

** La FDA a indiqué que, sur la base de son examen à ce jour, les données de la soumission de la NDA ne sont pas susceptibles d'atteindre le seuil de preuves substantielles d'efficacité requis par l'agence pour soutenir l'approbation de Translarna", a déclaré PTCT.

** L'année dernière, la société a déclaré que le médicament ne serait plus disponible à la vente dans l'UE, la Commission européenne ayant décidé de ne pas renouveler son autorisation de mise sur le marché

** Le médicament est conçu pour stimuler la production d'une protéine appelée dystrophine, dont l'absence provoque l'affaiblissement des muscles chez les patients atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne

** Le PTCT a augmenté de 68,3 % en 2025

