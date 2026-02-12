PTC Therapeutics chute après avoir retiré sa demande de nouvelle soumission de mise sur le marché d'un médicament contre les troubles musculaires

12 février - ** Les actions de PTC Therapeutics PTCT.O chutent de 5,2 % à 67,05 $ après les marchés

** La société déclare qu'elle a retiré sa demande de nouvelle soumission de mise sur le marché pour son médicament Translarna contre les troubles musculaires

** La FDA a indiqué que, sur la base de son examen à ce jour, les données de la soumission de la NDA ne sont pas susceptibles d'atteindre le seuil de preuves substantielles d'efficacité requis par l'agence pour soutenir l'approbation de Translarna", a déclaré PTCT.

** L'année dernière, la société a déclaré que le médicament ne serait plus disponible à la vente dans l'UE, la Commission européenne ayant décidé de ne pas renouveler son autorisation de mise sur le marché

** Le médicament est conçu pour stimuler la production d'une protéine appelée dystrophine, dont l'absence provoque l'affaiblissement des muscles chez les patients atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne

** Le PTCT a augmenté de 68,3 % en 2025