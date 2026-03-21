OpenAI va introduire des publicités pour tous les utilisateurs de ChatGPT free et Go aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source, ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3)

OpenAI commencera à montrer des publicités à tous les utilisateurs des versions gratuite et Go de ChatGPT aux États-Unis dans les semaines à venir, a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Cette décision a d'abord été rapportée par The Information.

OpenAI a récemment intégré Criteo, une société de technologie publicitaire qui fournit une interface pour l'achat de publicités et l'amélioration du ciblage, dans son projet pilote de publicité pour les versions gratuite et Go de ChatGPT aux États-Unis, a déclaré Criteo dans un communiqué au début du mois.

SelonThe Information, Criteo a proposé aux annonceurs de s'engager à dépenser entre 50 000 et 100 000 dollars.

OpenAI a également informé les annonceurs que le fait de fournir davantage de variantes de textes et de visuels publicitaires peut augmenter la fréquence d'affichage des publicités et améliorer les performances, a ajouté The Information.

Selon Reuters, OpenAI a exploré la publicité comme nouvelle source de revenus, suite à l'augmentation de l'utilisation de ChatGPT.

L'entreprise cherche à diversifier ses revenus alors qu'elle est confrontée à la hausse des coûts de l'infrastructure informatique et à l'intensification de la concurrence dans le domaine de l'IA générative.