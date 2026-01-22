PSQ Holdings bondit après l'annonce d'un partenariat avec la bibliothèque présidentielle de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 janvier - ** Les actions de la plateforme numérique PSQ Holdings PSQH.N ont bondi de 12,8 % à 1,15 $, atteignant brièvement leur plus haut niveau depuis plus de deux semaines
** La société déclare que la Donald J. Trump Presidential Library a choisi sa plateforme, PSQ Impact, pour la collecte de fonds numérique
** Donald Trump Jr. siège au conseil d'administration de PSQH
** Plus de 36,8 millions d'actions ont été échangées, soit environ 63 fois leur moyenne mobile sur 25 jours
** PSQH a une capitalisation boursière de 49 millions de dollars avec 48,04 millions d'actions en circulation, selon les données compilées par LSEG
** En incluant les gains de la séance, PSQH a baissé de plus de 73% au cours de l'année écoulée
