PSQ en hausse après l'annonce de la vente de la marque EveryLife pour 5,5 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de la plateforme numérique PSQ Holdings

PSQH.N progresse de près de 8% pour s'établir à environ 3,3180 dollars

** PSQ annonce avoir conclu un accord définitif en vue de céder EveryLife, sa marque de couches et de produits pour bébés vendus directement aux consommateurs, à FreeHold Brands pour un montant de 5,5 millions de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire

** La société précise que cette cession s'inscrit dans sa stratégie visant à se séparer d'actifs non stratégiques, à générer des liquidités sans dilution et à se recentrer sur ses activités de paiement et d'infrastructure financière

** Depuis le début de l’année, l’action PSQH a perdu près de 78%