PsiQuantum inaugure le site quantique de Chicago

La start-up américaine PsiQuantum, spécialisée dans l'informatique quantique, a annoncé mardi la pose de la première pierre d' une installation dans l'Illinois Quantum and Microelectronics Park de Chicago (IQMP), alors qu'elle capitalise sur un nouveau cycle de financement d'un milliard de dollars.

L'installation, située sur un ancien site de U.S. Steel South Works, sera le locataire principal de l'IQMP et lancera le développement du plus grand système d'essai quantique à échelle intermédiaire de PsiQuantum .

Ce système sera évalué par la Defense Advanced Research Projects Agency dans le cadre de la Quantum Benchmarking Initiative, signe que les agences gouvernementales suivront de près les progrès réalisés.

PsiQuantum mise sur une approche photonique, en utilisant des procédés de fabrication de semi-conducteurs et des fibres de télécommunications conventionnelles, une voie qui offre des solutions à certains des goulets d'étranglement techniques qui entravent les rivaux, a déclaré l'entreprise.

La société basée dans la Silicon Valley a déclaré que la nouvelle installation, si elle réussit, abritera le premier ordinateur quantique tolérant aux pannes du pays, d'une capacité d'un million de qubits.

Le site accueillera également à terme des installations quantiques d'IBM, de l'entreprise australienne Diraq et de la start-up Infleqtion, basée dans le Colorado.

"À partir de ce site, nous commencerons à faire de ce campus l'épicentre d'un gigantesque écosystème quantique", a déclaré le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, lors d'un discours retransmis en direct sur le site mardi.

Au début du mois, PsiQuantum a annoncé un tour de table d'un milliard de dollars avec la participation de la branche "venture" de Nvidia NVDA.O , ce qui constitue l'un des plus gros investissements américains dans le domaine de la technologie quantique.

Le dernier financement permettra également de soutenir le développement sur un site partenaire en Australie et de poursuivre les travaux sur ses puces photoniques quantiques, a déclaré l'entreprise.