Uber n'est pas responsable dans le premier procès aux États-Unis concernant les accusations d'agression sexuelle impliquant des chauffeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Uber n'est pas responsable de l'agression sexuelle d'une femme qui a déclaré avoir été agressée par son chauffeur lors d'une course qu'elle avait commandée sur l'application, a déclaré mardi un jury californien, selon l'avocat de la plaignante.

À l'issue d'un procès civil de trois semaines devant la Cour supérieure de San Francisco, le jury a rejeté l'argument de la femme selon lequel Uber était responsable de son agression.

L'affaire a été la première à être jugée parmi plus de 500 actions en justice regroupées devant le tribunal de l'État de Californie. Il existe également plus de 2 500 actions en justice formulant des demandes similaires qui ont été centralisées auprès d'un tribunal fédéral en Californie.

La femme, qui s'est présentée sous le nom de Jessica C. au procès, a intenté une action en justice en 2021, affirmant avoir été agressée par un chauffeur Uber en 2016. Pendant la course, son chauffeur s'est arrêté dans une rue secondaire, l'a retenue, tripotée et embrassée, selon ses avocats.

Son procès a été choisi pour servir de premier procès « bellwether » pour le litige devant les tribunaux de l'État. Dans les litiges où de nombreux plaignants font valoir des prétentions similaires, les procès « bellwether » servent à tester les prétentions et à établir ce qu'elles peuvent valoir. Les juges peuvent utiliser l'issue du procès pour gérer les autres affaires, ou les avocats peuvent s'en servir pour éclairer les négociations en vue d'un règlement.

Les avocats de la victime avaient demandé au jury entre 175 000 et 1,2 million de dollars de dommages-intérêts compensatoires pour chaque année de sa vie, suggérant des chiffres plus élevés pour les années les plus proches de l'agression. Ils n'ont pas proposé de montant pour les dommages-intérêts punitifs.

LES PRATIQUES DE SÉCURITÉ SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Les plaignants affirment qu'Uber savait que des chauffeurs agressaient des passagers, mais qu'elle a dissimulé au public les données relatives au nombre d'agressions et n'a pas pris de mesures pour remédier à ce problème.

Les plaignants ont fait valoir qu'Uber savait que des mesures telles que l'affectation de passagères à des conductrices ou l'utilisation de caméras sur le tableau de bord pour enregistrer les interactions entre le chauffeur et les passagers permettraient de réduire les agressions, mais qu'elle n'a pas mis en œuvre de tels programmes à grande échelle.

Uber a maintenu qu'elle ne devrait pas être responsable des actes criminels commis par les chauffeurs qu'elle met en relation avec des passagers, et que ses vérifications d'antécédents et ses divulgations concernant les agressions étaient suffisantes.

Le litige menace de rouvrir les blessures des premières années d'Uber, lorsque l'entreprise était en proie à des controverses sur la sécurité, à des allégations de contrôle laxiste des chauffeurs et à une culture qui, selon les critiques, donnait la priorité à la croissance plutôt qu'à la protection des passagers.

Avec des centaines de millions de dollars potentiellement en jeu, le résultat pourrait peser sur le bilan d'Uber et compliquer ses relations avec les régulateurs et les investisseurs qui ont suivi de près son bilan en matière de sécurité.

L'entreprise a fait de la sécurité un sujet de discussion central ces dernières années, en publiant des rapports de sécurité aux États-Unis qui détaillent les agressions sexuelles signalées, en mettant en place des fonctionnalités telles que la vérification des trajets dans l'application, l'enregistrement vidéo et audio des trajets, la détection des anomalies, et en s'associant à des groupes de défense des survivants pour réformer la formation des chauffeurs.

Uber a également vanté la formation d'un comité consultatif sur la sécurité présidé par l'ancien secrétaire américain à la sécurité intérieure, Jeh Johnson, et s'est engagé à verser 10 millions de dollars dans le cadre de son initiative "Driving Change" pour soutenir les organisations qui luttent contre la violence fondée sur le genre.

Malgré ces mesures, la réputation d'Uber en matière de sécurité est restée fragile. Dans son dernier rapport de sécurité publié l'année dernière, couvrant la période 2021-2022, Uber a déclaré que les rapports d'agressions sexuelles graves sur sa plateforme ont chuté de 44% depuis son premier rapport en 2017-2018. Mais avec des milliers de cas encore documentés, les critiques affirment que des risques systémiques subsistent.

À la suite d'un rapport publié en août par le New York Times sur la question, une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis a envoyé la semaine dernière une lettre au directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, pour lui demander des informations sur les protocoles de l'entreprise en matière de réponse et de prévention des agressions sexuelles lors de ses trajets.