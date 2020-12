Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA va lancer en 2021 une version électrique de ses utilitaires Reuters • 02/12/2020 à 06:49









PSA VA LANCER EN 2021 UNE VERSION ÉLECTRIQUE DE SES UTILITAIRES PARIS (Reuters) - PSA prévoit de lancer l'an prochain une nouvelle version électrique de ses véhicules utilitaires légers, dans le cadre de l'objectif du groupe de proposer d'ici 2025 une version électrique ou hybride pour l'ensemble des véhicules de sa gamme. Dans un communiqué publié mardi, PSA indique qu'une gamme complète de véhicules utilitaires légers électriques sera disponible en Europe d'ici la fin de l'année 2021. Le constructeur automobile français va ainsi lancer les Peugeot e-Partner, Citroën e-Berlingo, Opel Combo-e et Vauxhall Combo-e, qui seront assemblés à l'usine espagnole de Vigo. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +1.90%