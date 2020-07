Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA ouvert et flexible dans son dialogue avec Bruxelles sur FCA-Tavares Reuters • 28/07/2020 à 09:14









28 juillet (Reuters) - CARLOS TAVARES, PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE PSA PEUP.PA , A ANNONCE MARDI: * QU'IL EST TRÈS ENCOURAGÉ PAR LA DYNAMIQUE DU TRAVAIL AVEC LES EQUIPES DE FCA SUR LA FUSION * QUE LES 3,7 MILLIARDS D'EUROS DE SYNERGIES ANNUELLES ATTENDUES DU MARIAGE NE SONT QU'UN "PLANCHER" * QUE CARNET DE COMMANDES EST EXCELLENT A LA FIN DU S1, LE REBOND SERA BON SI LES CHOSES RESTENT STABLES SUR LE RESTE DE L'ANNÉE-TAVARES * QUE LES QUESTIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE SUR LA FUSION AVEC FCA SONT TRES "SAGES ET NORMALES", PSA EST TOTALEMENT OUVERT, FLEXIBLE ET COOPERATIF-TAVARES Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Reporting By Gilles Guillaume)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +3.19%