PSA: NOUVEAU RECORD DE MARGE EN 2019, LES SUV ET OPEL ÉCLIPSENT LA CHINE par Gilles Guillaume RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine) (Reuters) - PSA a fait état mercredi de nouveaux résultats annuels records, le succès des très rentables SUV du groupe et le redressement spectaculaire de sa division Opel Vauxhall éclipsant ses échecs sur le marché chinois. Le constructeur automobile a dégagé une marge opérationnelle courante de 8,5% l'an dernier, en hausse de près d'un point, et un bénéfice net, part du groupe, de 3,201 milliards d'euros (+13,2%), tous deux des plus hauts historiques. Le succès du Citroën C5 Aircross, cousin du best-seller Peugeot 3008, a contribué à faire progresser de 4,3% le mix produit et de 1,2% la composante prix dans le chiffre d'affaires. "Nos résultats aujourd'hui prouvent la durabilité de notre performance et notre capacité à construire une croissance rentable malgré la faiblesse des marchés mondiaux", a déclaré le directeur financier Philippe de Rovira au cours d'une téléconférence de presse. PSA s'attend en effet en 2020 à une baisse de 3% du marché automobile en Europe, de loin son principal marché depuis l'effondrement de ses ventes en Chine où ses deux co-entreprises ont représenté l'an dernier un impact négatif 700 millions d'euros environ. Fidèle à sa stratégie, le président du directoire Carlos Tavares n'entend pas se départir de la discipline financière qu'il a imposée au groupe depuis son arrivée. Le point mort de PSA - le niveau des ventes requis pour être rentable - a ainsi à nouveau été abaissé à 1,8 million de véhicules l'an dernier, contre deux millions en 2018, afin de faire face à tous les scénarios de marché. En 2013, lorsque PSA a manqué de faire faillite, le point mort était encore à 2,6 millions de véhicules. Le groupe a également poursuivi l'an dernier ses efforts de restructuration, accrus de 480 millions d'euros à 1,53 milliard d'euros, notamment chez Opel et Vauxhall. L'ancienne filiale européenne de General Motors, qui enchaînait les pertes depuis de nombreuses années, a dégagé l'an dernier un bénéfice opérationnel de 1,1 milliard d'euros, contre 859 millions en 2018. Cité dans le communiqué, Carlos Tavares s'est dit "impatient" d'entrer maintenant dans une nouvelle ère avec le projet de fusion avec FCA, objet d'un protocole d'accord engageant depuis décembre. Ce projet permettra aux deux groupes de mutualiser leurs efforts en matière de CO2, mais aussi à PSA de compenser son ultra-dépendance à l'Europe en s'appuyant sur la force de FCA aux Etats-Unis ainsi qu'au Brésil, l'un des rares marchés où PSA anticipe une croissance en 2020. (Edité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +0.17%