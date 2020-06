Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA-Les actionnaires votent le départ du siège de Rueil Reuters • 25/06/2020 à 12:22









25 juin (Reuters) - PSA PEUP.PA a annoncé jeudi lors de son assemblée générale annuelle: * QU'IL N'EST EXPOSÉ A AUCUN RISQUE D'AMENDE SUR LE RESPECT DES OBJECTIFS EUROPÉENS DE CO2-PDT DU DIRECTOIRE * QUE LA PÉRIODE EST MARQUÉE PAR UNE FORTE VOLATILITÉ ET UNE FORTE INCERTITUDE, MAIS QUE L'ACCORD ENGAGEANT CONCLU AVEC PSA ET FCA SERA EXÉCUTÉ SELON LES TERMES CONVENUS-PDT DU DIRECTOIRE * QUE LES ACTIONNAIRES ONT APPROUVÉ TOUTES LES RÉSOLUTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION AVEC FCA-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL * QUE LES ACTIONNAIRES ONT APPROUVÉ LA RÉSOLUTION SUR LE DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE DE RUEIL-MALMAISON VERS LE CENTRE TECHNIQUE DE VELIZY-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL * PSA S'ETAIT INSTALLE A RUEIL APRES SON DEPART FIN 2017 DE SON SITE HISTORIQUE DE LA GRANDE ARMEE, A PARIS * Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Reporting By Gilles Guillaume)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +4.30% PEUGEOT Euronext Paris +1.71%