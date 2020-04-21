PSA-La question du dividende reste ouverte
Reuters•21/04/2020 à 12:13
21 avril (Reuters) - Le directeur financier de PSA
PEUP.PA , Philippe de Rovira, a déclaré mardi que:
* LA DIVISION AUTOMOBILE EST PRÊTE À RÉSISTER À UNE CRISE ENCORE PLUS BRUTALE EN TERMES DE LIQUIDITÉS
* LA CRISE DU CORONAVIRUS N'A PAS MODIFIÉ LA TRAJECTOIRE DU GROUPE POUR LE RESPECT DES NORMES DE CO2 EN 2020
* PSA N'A AUCUNE ÉCHÉANCE DE DETTE OBLIGATAIRE OU AUTRE À REMBOURSER CETTE ANNÉE
* PSA N'A FAIT AUCUN COMMENTAIRE JUSQU'À PRÉSENT SUR LES TERMES FINANCIERS DE SON PROJET DE FUSION AVEC FCA
* PSA EST PRÊT À AUGMENTER SA PRODUCTION EN TERMES DE PROTOCOLES SANITAIRES MAIS LE RYTHME DE CE REDÉMARRAGE EST INCERTAIN ET IL FAUT ÉVITER D'AUGMENTER ENCORE LES STOCKS
* L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A ÉTÉ REPORTÉE À LA FIN JUIN ET LE DIVIDENDE RESTE UNE QUESTION OUVERTE
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(Gilles Guillaume et Sarah White)
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