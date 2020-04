Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA-La question du dividende reste ouverte Reuters • 21/04/2020 à 12:13









21 avril (Reuters) - Le directeur financier de PSA PEUP.PA , Philippe de Rovira, a déclaré mardi que: * LA DIVISION AUTOMOBILE EST PRÊTE À RÉSISTER À UNE CRISE ENCORE PLUS BRUTALE EN TERMES DE LIQUIDITÉS * LA CRISE DU CORONAVIRUS N'A PAS MODIFIÉ LA TRAJECTOIRE DU GROUPE POUR LE RESPECT DES NORMES DE CO2 EN 2020 * PSA N'A AUCUNE ÉCHÉANCE DE DETTE OBLIGATAIRE OU AUTRE À REMBOURSER CETTE ANNÉE * PSA N'A FAIT AUCUN COMMENTAIRE JUSQU'À PRÉSENT SUR LES TERMES FINANCIERS DE SON PROJET DE FUSION AVEC FCA * PSA EST PRÊT À AUGMENTER SA PRODUCTION EN TERMES DE PROTOCOLES SANITAIRES MAIS LE RYTHME DE CE REDÉMARRAGE EST INCERTAIN ET IL FAUT ÉVITER D'AUGMENTER ENCORE LES STOCKS * L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A ÉTÉ REPORTÉE À LA FIN JUIN ET LE DIVIDENDE RESTE UNE QUESTION OUVERTE Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Gilles Guillaume et Sarah White)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +3.86%