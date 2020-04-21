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+ fortes hausses et baisses SBF 120

PSA-La question du dividende reste ouverte
Reuters21/04/2020 à 12:13

21 avril (Reuters) - Le directeur financier de PSA

PEUP.PA , Philippe de Rovira, a déclaré mardi que:

* LA DIVISION AUTOMOBILE EST PRÊTE À RÉSISTER À UNE CRISE ENCORE PLUS BRUTALE EN TERMES DE LIQUIDITÉS

* LA CRISE DU CORONAVIRUS N'A PAS MODIFIÉ LA TRAJECTOIRE DU GROUPE POUR LE RESPECT DES NORMES DE CO2 EN 2020

* PSA N'A AUCUNE ÉCHÉANCE DE DETTE OBLIGATAIRE OU AUTRE À REMBOURSER CETTE ANNÉE

* PSA N'A FAIT AUCUN COMMENTAIRE JUSQU'À PRÉSENT SUR LES TERMES FINANCIERS DE SON PROJET DE FUSION AVEC FCA

* PSA EST PRÊT À AUGMENTER SA PRODUCTION EN TERMES DE PROTOCOLES SANITAIRES MAIS LE RYTHME DE CE REDÉMARRAGE EST INCERTAIN ET IL FAUT ÉVITER D'AUGMENTER ENCORE LES STOCKS

* L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A ÉTÉ REPORTÉE À LA FIN JUIN ET LE DIVIDENDE RESTE UNE QUESTION OUVERTE

Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA

(Gilles Guillaume et Sarah White)

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