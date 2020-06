Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA-L'électrique pourrait peser jusqu'à 15% des ventes de fourgons Reuters • 23/06/2020 à 16:48









(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 23 juin (Reuters) - PSA PEUP.PA estime que la nouvelle version électrique de ses fourgons Expert, Jumpy et Vivaro pourrait représenter 5% des ventes du modèle la première année de commercialisation et jusqu'à 15% d'ici cinq ans. Le constructeur automobile français va lancer au cours des prochains mois les Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy et Opel Vivaro-e, produits sur la même chaîne que leurs cousins diesel à Hordain, dans le Nord de la France. "Nous allons surveiller très attentivement le mix, ce type de ratio peut évoluer très rapidement, si nous voyons une accélération en terme d'électrique, en particulier dans la période actuelle, nous nous adapterons", a déclaré le vice-président en charge de la division d'utilitaires légers de PSA, Xavier Peugeot, au cours d'une téléconférence de presse. Cette nouvelle génération de fourgons électriques constitue une réponse aux restrictions à venir dans les grandes agglomérations alors que la demande pour la livraison du dernier kilomètre explose avec la vente en ligne et les circuits courts. A Hordain, PSA assemble également une version de son fourgon pour Toyota 7203.T . Le segment des camionnettes et fourgons est stratégique pour les constructeurs automobiles car il offre des marges supérieures aux voitures de masse et permet de remplir les usines. C'est pour cette raison que la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler FCHA.MI au motif que le rapprochement pourrait entraver la concurrence dans les petits utilitaires. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +7.40% PEUGEOT Euronext Paris +7.66%