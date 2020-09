Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA et FCA modifient certains termes de leur fusion, pas l'équilibre global Reuters • 14/09/2020 à 22:40









14 septembre (Reuters) - PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) FCHA.MI ont annoncé lundi dans un communiqué que: * PSA ET FCA MODIFIENT CERTAINS TERMES DE LEUR FUSION * LES ACTIONS FAURECIA DÉTENUES PAR LE GROUPE PSA SERONT DISTRIBUÉES À TOUS LES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS APRÈS LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION * LES ACTIONNAIRES RESPECTIFS DE FCA ET DU GROUPE PSA RECEVRONT L'ÉQUIVALENT DE 23% DU CAPITAL DE FAURECIA * LE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE FCA EST FIXÉ À 2,9 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 5,5 MILLIARDS AUPARAVANT * LES MODIFICATIONS PRÉSERVENT L'ÉQUILIBRE ORIGINAL DE L'ACCORD DE RAPPROCHEMENT * L'ESTIMATION DES SYNERGIES ANNUELLES RÉCURRENTES GÉNÉRÉES PAR LA CRÉATION DE STELLANTIS ONT ÉTÉ SIGNIFICATIVEMENT REVUES À LA HAUSSE AU-DELÀ DE 5 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 3,7 MILLIARDS D'EUROS ESTIMÉS À L'ORIGINE * LE COÛT PONCTUEL DE MISE EN OEUVRE POUR ATTEINDRE CES SYNERGIES A ÉGALEMENT AUGMENTÉ DE 2,8 MILLIARDS D'EUROS À UN NIVEAU PROCHE DE 4 MILLIARDS D'EUROS * LES CONSEILS DES GROUPES PSA ET DE FCA POURRONT CONSIDÉRER UNE DISTRIBUTION DE 500 MILLIONS D'EUROS AUX ACTIONNAIRES DE CHAQUE ENTREPRISE AVANT LA SIGNATURE FINALE OU, ALTERNATIVEMENT, UNE DISTRIBUTION DE 1 MILLIARD D'EUROS À TOUS LES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS APRÈS LA SIGNATURE FINALE * L'ENSEMBLE DES AUTRES TERMES ÉCONOMIQUES DE LEUR ACCORD DE RAPPROCHEMENT SIGNÉ LE 17 DÉCEMBRE 2019 RESTENT INCHANGÉS * FCA ET PSA CONFIRMENT QU'ILS PRÉVOIENT DE FINALISER LEUR FUSION AVANT LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2021 Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +0.70% FAURECIA Euronext Paris +3.43% PEUGEOT Euronext Paris +0.75%