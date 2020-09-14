PSA et FCA modifient certains termes de leur fusion, pas l'équilibre global
Reuters•14/09/2020 à 22:40
14 septembre (Reuters) - PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) FCHA.MI ont annoncé lundi dans un communiqué que:
* PSA ET FCA MODIFIENT CERTAINS TERMES DE LEUR FUSION
* LES ACTIONS FAURECIA DÉTENUES PAR LE GROUPE PSA SERONT DISTRIBUÉES À TOUS LES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS APRÈS LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION
* LES ACTIONNAIRES RESPECTIFS DE FCA ET DU GROUPE PSA RECEVRONT L'ÉQUIVALENT DE 23% DU CAPITAL DE FAURECIA
* LE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE FCA EST FIXÉ À 2,9 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 5,5 MILLIARDS AUPARAVANT
* LES MODIFICATIONS PRÉSERVENT L'ÉQUILIBRE ORIGINAL DE L'ACCORD DE RAPPROCHEMENT
* L'ESTIMATION DES SYNERGIES ANNUELLES RÉCURRENTES GÉNÉRÉES PAR LA CRÉATION DE STELLANTIS ONT ÉTÉ SIGNIFICATIVEMENT REVUES À LA HAUSSE AU-DELÀ DE 5 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 3,7 MILLIARDS D'EUROS ESTIMÉS À L'ORIGINE
* LE COÛT PONCTUEL DE MISE EN OEUVRE POUR ATTEINDRE CES SYNERGIES A ÉGALEMENT AUGMENTÉ DE 2,8 MILLIARDS D'EUROS À UN NIVEAU PROCHE DE 4 MILLIARDS D'EUROS
* LES CONSEILS DES GROUPES PSA ET DE FCA POURRONT CONSIDÉRER UNE DISTRIBUTION DE 500 MILLIONS D'EUROS AUX ACTIONNAIRES DE CHAQUE ENTREPRISE AVANT LA SIGNATURE FINALE OU, ALTERNATIVEMENT, UNE DISTRIBUTION DE 1 MILLIARD D'EUROS À TOUS LES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS APRÈS LA SIGNATURE FINALE
* L'ENSEMBLE DES AUTRES TERMES ÉCONOMIQUES DE LEUR ACCORD DE RAPPROCHEMENT SIGNÉ LE 17 DÉCEMBRE 2019 RESTENT INCHANGÉS
* FCA ET PSA CONFIRMENT QU'ILS PRÉVOIENT DE FINALISER LEUR FUSION AVANT LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2021
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(Rédaction de Paris)
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