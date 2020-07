Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA dans le vert au premier semestre malgré le coronavirus Reuters • 28/07/2020 à 07:34









PSA DANS LE VERT AU PREMIER SEMESTRE MALGRÉ LE CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - PSA est parvenu à maintenir un résultat positif au premier semestre malgré la crise du coronavirus et a confirmé son objectif de marge à moyen terme en dépit des incertitudes de marché qui planent sur 2020. Le plus rentable des deux constructeurs automobiles français a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net, part du groupe, de 595 millions d'euros, loin malgré tout du 1,83 milliard de l'an dernier à la même époque. La marge opérationnelle courante de la division automobile est tombée à 3,7%, loin là aussi du record de 8,7% de 2019, mais PSA a confirmé son ambition d'une marge moyenne de 4,5% sur la période 2019-2021. "Nous sommes déterminés à réaliser un solide rebond au second semestre tout en finalisant la naissance de Stellantis d'ici la fin du 1er trimestre 2021", a déclaré le président du directoire Carlos Tavares, cité dans un communiqué. Stellantis est le nom choisi pour le groupe qui naîtra de la fusion entre PSA et FCA. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL 0.00% PEUGEOT Euronext Paris 0.00%