PSA confirme avoir fourni des moteurs 1,6l diesel à Mitsubishi

PARIS, 22 janvier (Reuters) - PSA PEUP.PA a confirmé mercredi avoir fourni des moteurs 1,6 litre diesel à Mitsubishi 7211.T , dont les niveaux d'émission polluantes de certains véhicules font l'objet d'une enquête de la justice allemande. "PSA confirme avoir fourni des moteurs 1,6 litre diesel Euro 6 à Mitsubishi entre 2015 et 2018", a déclaré à Reuters un porte-parole du constructeur automobile français. "Ils sont conformes à la réglementation." PSA ajoute qu'il ignore à ce stade si ses motorisations sont précisément concernées par l'enquête. "A ce stade, nous ne connaissons pas les véhicules et l'ensemble des familles de moteurs concernés dans le cadre de l'enquête en cours chez Mitsubishi", a ajouté le porte-parole. (Gilles Guillaume, avec Jan Schwartz à Hambourg et Edward Taylor à Francfort, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées MITSUBISHI MOTOR Tradegate -1.01% PEUGEOT Euronext Paris -0.49%