PSA-Bénéfice net record de €3,2 milliards en 2019

26 février (Reuters) - PSA PEUP.PA : * PSA-CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 1% A 74,731 MILLIARDS D'EUROS EN 2019 * PSA-BENEFICE OPERATIONNEL COURANT DU GROUPE +11,2% A 6,324 MILLIARDS D'EUROS EN 2019, MARGE +0,8%, NIVEAU RECORD DE 8,5% * PSA-BENEFICE NET, PART DU GROUPE, +13,2% AU NOUVEAU RECORD DE 3,201 MILLIARDS D'EUROS EN 2019 * PS ANTICIPE UNE BAISSE DE 3% DU MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN EN 2020, UNE BAISSE DE 2% DU MARCHÉ RUSSE ET UNE STABILITÉ EN AMÉRIQUE LATINE * PSA CONFIRME SON OBJECTIF MOYEN TERME D'UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE MOYENNE SUPÉRIEURE A 4,5% POUR LA DIVISION AUTOMOBILE SUR 2019-21 * PSA S'ATTEND À FINALISER LA VENTE DE SES PARTS DANS LA JV CHINOISE AVEC CHANGAN AU S1-CFO * PSA PROPOSE DE VERSER UN DIVIDENDE DE 1,23 EURO PAR ACTION AU TITRE DE 2019 CONTRE 0,78 EURO SUR L'EXERCICE PRÉCÉDENT * PSA-OPEL VAUXHALL A DEPASSÉ L'OBJECTIF D'UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 6% EN 2026 DU PLAN PACE, 6,5% DE MARGE EN 2019 * PSA-FREE CASH FLOW DE LA DIVISION AUTOMOBILE A 3,265 MILLIARDS D'EUROS * PSA A ENCORE ABAISSÉ SON POINT MORT EN 2019 A 1,8 MILLION D'UNITÉS AFIN DE SE PROTÉGER CONTRE LES RISQUES DE RALENTISSEMENT DES MARCHÉS-CFO * PSA-BENEFICE OPERATIONNEL COURANT DU GROUPE +11,2% A 6,324 MILLIARDS D'EUROS EN 2019, MARGE +0,8%, NIVEAU RECORD DE 8,5% * PSA-CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 1% A 74,731 MILLIARDS D'EUROS EN 2019 * PSA-BENEFICE NET, PART DU GROUPE, +13,2% AU NOUVEAU RECORD DE 3,201 MILLIARDS D'EUROS EN 2019 * PSA PROPOSE DE VERSER UN DIVIDENDE DE 1,23 EURO PAR ACTION AU TITRE DE 2019 CONTRE 0,78 EURO SUR L'EXERCICE PRÉCÉDENT * PSA-OPEL VAUXHALL A DEPASSÉ L'OBJECTIF D'UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 6% EN 2026 DU PLAN PACE, 6,5% DE MARGE EN 2019 * PSA-FREE CASH FLOW DE LA DIVISION AUTOMOBILE A 3,265 MILLIARDS D'EUROS * PS ANTICIPE UNE BAISSE DE 3% DU MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN EN 2020, UNE BAISSE DE 2% DU MARCHÉ RUSSE ET UNE STABILITÉ EN AMÉRIQUE LATINE * PSA CONFIRME SON OBJECTIF MOYEN TERME D'UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE MOYENNE SUPÉRIEURE A 4,5% POUR LA DIVISION AUTOMOBILE SUR 2019-21 * PSA A ENCORE ABAISSÉ SON POINT MORT EN 2019 A 1,8 MILLION D'UNITÉS AFIN DE SE PROTÉGER CONTRE LES RISQUES DE RALENTISSEMENT DES MARCHÉS-CFO * PSA S'ATTEND À FINALISER LA VENTE DE SES PARTS DANS LA JV CHINOISE AVEC CHANGAN AU S1-CFO * PSA-L'OBJECTIF DE 4,5% DE MARGE SUR 2019-21 EST CONSERVATEUR, CONSTITUE UN PLANCHER POUR FAIRE FACE A TOUS LES SCENARIOS DE MARCHÉ-CFO Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +0.14%