Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA annonce rapatrier ses expatriés travaillant à Wuhan Reuters • 25/01/2020 à 18:45









PSA ANNONCE RAPATRIER SES EXPATRIES TRAVAILLANT A WUHAN PARIS (Reuters) - Le constructeur automobile français PSA a annoncé samedi qu'il avait décidé de rapatrier ses salariés expatriés et leurs familles localisés dans la région de Wuhan en Chine, où est apparu le mois dernier le coronavirus. La mesure concerne 38 personnes au total, précise le groupe dans un communiqué. "Cette initiative est en cours de mise en œuvre en totalecoordination avec les autorités chinoises et le consulat général de France", explique PSA. "En parallèle, le Groupe PSA et son partenaire chinois DFM sont totalement mobilisés pour mettre en œuvre toutes les mesures permettant de prendre soin des employés chinois de leur entreprise commune DPCA, en totale collaboration avec les autorités chinoises. (Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +0.78%