PSA A CÉDÉ 7% DE FAURECIA POUR 308 MILLIONS D'EUROS PARIS (Reuters) - PSA annonce jeudi le succès de la cession d'environ 7% du capital de Faurecia pour un montant d'environ 308 millions d'euros. La participation du groupe automobile dans l'équipementier est ainsi ramenée à environ 39%. Le produit de cette cession sera distribué aux actionnaires de Stellantis, le nouvel ensemble formé par la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles, "accompagné d'une distribution en nature de la participation restante de 39% dans Faurecia", précise un communiqué. (Marc Angrand)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL 0.00% FAURECIA Euronext Paris -7.80% PEUGEOT Euronext Paris -4.54%