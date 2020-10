Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA a cédé 7% de Faurecia pour €308 millions Reuters • 29/10/2020 à 07:13









PARIS, 29 octobre (Reuters) - PSA PEUP.PA annonce jeudi le succès de la cession d'environ 7% du capital de Faurecia EPED.PA pour un montant d'environ 308 millions d'euros. La participation du groupe automobile dans l'équipementier est ainsi ramenée à environ 39%. Le produit de cette cession sera distribué aux actionnaires de Stellantis, le nouvel ensemble formé par la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI , "accompagné d'une distribution en nature de la participation restante de 39% dans Faurecia", précise un communiqué. (Marc Angrand)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL 0.00% FAURECIA Euronext Paris -7.80% PEUGEOT Euronext Paris -4.54%