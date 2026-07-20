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Prysmian signe un accord majeur avec Molex pour les centres de données
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 08:03

Prysmian annonce avoir signé un accord à long terme pouvant atteindre 5,5 MdsEUR, comprenant un paiement initial de 550 MEUR, avec Molex, filiale du groupe américain Koch, pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans, portant sur la fourniture de câbles optiques destinés à être déployés dans les centres de données.

Cet accord fait partie d'un ensemble global de nouveaux accords et d'initiatives commerciales conclus avec des hyperscalers et des fournisseurs d'infrastructures de centres de données, qui devraient générer une valeur cumulative supplémentaire de plus de 10 MdsEUR sur une base incrémentale d'ici à 2035, par rapport à 2025. Cela comprend jusqu'à 1,1 MdEUR de revenus annuels à partir de 2031.

Pour soutenir cette croissance, Prysmian précise qu'il mettra en oeuvre une expansion significative de ses capacités de production de câbles optiques et de fibre, ce qui permettra de plus que doubler sa capacité de production de fibre aux Etats-Unis par rapport au niveau actuel.

Le fabricant italien de câbles allouera 1,25 MdEUR d'ici à 2031 à cette augmentation de capacité. Grâce à cet investissement, plus de 1 000 emplois seront créés dans le monde, dont 600 aux Etats-Unis.

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