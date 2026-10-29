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Prysmian revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la croissance et à l'accord conclu avec Atkore
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:32

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Prysmian PRY.MI , le plus grand fabricant mondial de câbles, a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultats annuels, invoquant de solides performances et la contribution d'une acquisition, après avoir enregistré un bénéfice courant de 851 millions d'euros au troisième trimestre.

Voici quelques détails:

* La société italienne table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) compris entre 3,08 et 3,13 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre, contre une fourchette de 2,8 à 2,9 milliards d'euros annoncée en juillet

* Le flux de trésorerie disponible est désormais estimé entre 1,75 et 1,85 milliard d'euros, contre une fourchette comprise entre 1,65 et 1,75 milliard d'euros précédemment

* En août, Prysmian a annoncé l'acquisition, pour 3,8 milliards de dollars, du fabricant américain de produits électriques Atkore , afin de tirer parti de la demande croissante liée à l'électrification et aux infrastructures basées sur l'intelligence artificielle

* Cette acquisition, pour laquelle Prysmian a lancé une augmentation de capital de 850 millions d'euros , a été finalisée au début du mois

* Au troisième trimestre, l'EBITDA ajusté de Prysmian a progressé de 32,1 % pour atteindre 851 millions d'euros, dépassant ainsi le consensus des analystes fourni par la société, qui s'établissait à 793 millions d'euros

* Sur la période juillet-septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 6,42 milliards d'euros, contre un consensus des analystes de 5,926 milliards d'euros

(1 dollar = 0,8959 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la date)

Fusions / Acquisitions
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